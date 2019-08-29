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Basın-Sen Olağan Genel Kurulu, cumartesi toplanıyor

Basın-Sen Olağan Genel Kurulu, cumartesi toplanıyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Olağan Genel Kurulu, cumartesi toplanıyor. 
Üyelerine, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde saat 10.00’da başlayacak genel kurula katılım çağrısı yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, sendikaya sahip çıkılmasını istedi.
Basın-Sen Genel Kurulu’nda divan seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve konuşmalar yapılacak. Dilek ve temennilerin ardından faaliyet ve mali raporlar sunulacak; yeni yönetim ve denetleme kurulları için asli ve yedek üyeleri belirlemek amacıyla seçime gidilecek.

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