Baybars: "Yardım ve destek verilmektedir"

İşleri Bakanı Ayşegül Baybars, 175 mültecinin durumu hakkında açıklama yaptı.Baybars,bugün İskele’de denizden tahliye edilen mültecilerin Uluslararası Mülteci Hakları çerçevesinde gerekli yardım ve destek verildiğini söyledi. Baybars, İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve Sivil Savunma Teşkilatı tarafından ilk olarak bir kriz masası oluşturulduğuna dikkat çekti.

Baybars, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Bugün sabah erken saatlerde İskele’de denizden tahliye edilen 175 mülteciye, Uluslararası Mülteci Hakları çerçevesinde gerekli yardım ve destek verilmektedir. İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve Sivil Savunma Teşkilatımız tarafından ilk olarak bir kriz masası oluşturulmuştur. Görevli arkadaşlar tarafından, yaşları 1-16 arasında değişen 69 çocuk, 6’sı hamile toplam 30 kadın ve 76 erkekten oluşan mülteci grubu önce sağlık kontrolünden geçirilmiş, daha sonra da İskele’de Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’na yerleştirilmişlerdir.

İskele Kaymakamlığı, İskele Belediyesi ve Sivil Savunma Teşkilatımız, mültecilerin iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmayı yapmış, Yenierenköy Belediyemizin de katkılarıyla mültecilerin birçok ihtiyacı karşılanmıştır. Öğle yemeklerini sağlıklı ve korunaklı alanda alan mültecilerin sıhhi bir sorunu yoktur. Burada kaldıkları süre boyunca düzenli olarak sabah, öğle ve akşam yemekleri için gerekli koordinasyon sağlanmış olup, rutin olarak da sağlık kontrolleri yapılacaktır. Mültecilerin, son olarak yatak ve battaniye ihtiyaçları da karşılanmış, kıyafet ihtiyaçları ise bölge halkımızın duyarlılığı ve katkılarıyla hızlıca sağanmıştır. Şu an itibarıyle kıyafet ihtiyacı yoktur.

Kıbrıs Türk Halkının insani konularda dünyanın birçok devletinden daha duyarlı ve ileri olduğunu gördüğümüz bu günlerde, savaşlardan ve zulümden kaçarak yaşam mücadelesi veren bu insanlara karşı bölge halkımızın göstermiş olduğu dayanışma ve sahiplenmeden dolayı tüm insanlarımıza teşekkür ederim.