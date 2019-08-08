Bayram öncesi kültür evi’nde fırın yanacak

İskele Belediyesi vezne bölümü, Kurban Bayramı öncesinde arife olan 10 Ağustos Cumartesi ve bayramın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı 09.00-12.00 saatleri arasında da hizmet verecek.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu tarihlerde suyu biten vatandaşların vezneden akıllı su sayacı kartlarına su dolumu yaptırabileceği kaydedildi.

BAYRAM ÖNCESİ KÜLTÜR EVİ’NDE FIRIN YANACAK

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde bulunan fırında Kıbrıs’a özgü ürünler pişirilip satışı yapılacak.

Kurban Bayramı öncesinde yanacak fırında hellimli-zeytinli, çörek, köyü ekmeği, pilavuna pişirilecek.

Arife olan 10 Ağustos Cumartesi günü yapılacak ürünlerden almak isteyenlerin önceden sipariş vermesi gerekiyor.

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde satışı yapılacak ürünler hakkında bilgi almak ve sipariş vermek isteyenlerin 0548 810 13 13 numaralı telefonu arayabileceği duyuruldu.