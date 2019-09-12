Bengihan: "Karar çok yerinde"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın adli yıl açılış töreni yapılmaması yönündeki kararını kararı çok yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Bengihan yazılı açıklamasında, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların ve buna bağlı olarak artan dışa bağımlılığın, Kıbrıslı Türklerin iradesini ipotek altına aldığının inkar edilemez bir gerçek olduğunu da savundu.

Bengihan açıklamasında, “Bu bağlamda Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın açılış törenine harcanacak olan parayı Mahkemelerin bilgi işlem altyapısı için kullanılacak olması tüm devlet kurumlarımızın örnek alması gereken bir davranıştır. Bu onurlu duruşu nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı’nı tebrik eder, herkese tarafından örnek alınmasını dileriz” dedi.