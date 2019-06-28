Beyan bildirim süresinin 5 Temmuz tarihine kadar uzatıldı

Küçükbaş hayvan üreticilerinin beyan bildirim süresinin 5 Temmuz tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası altında yürürlükte bulunan Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, bugün mesai bitimine kadar merkez veya kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarının güncel olarak bildirilmesi gerekiyordu. Bu beyan süresi, 5 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı” denildi.

Üreticilerin, müracaat için merkez veya kaza veteriner dairelerinden alacakları formları doldurarak, kayıt defterleri ile üyesi bulundukları üretici birliklerinin üyelik belgelerini göstermeleri gerekiyor.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin gününde bildirim yapmaması halinde, Doğrudan Gelir Desteği ödemesinden yararlanılamayacağı ve idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.