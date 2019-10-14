KKTC Bayrağı Işıklandırma Derneği, Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarının yanlış ve kabul edilemez olduğunu savunarak, “Bu Türkiye’ye yapılan büyük bir haksızlıktır” dedi.

Akıncı’nın açıklamalarını, “Türkiye ile KKTC, Türk ulusu ile Kıbrıs Türk halkının arasındaki ilişkileri darbelemeye yönelik” diye niteleyen Müezzinoğlu, böyle bir şeye asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Müezzinoğlu, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya Açık Mektup” başlıklı yazılı açıklamasında, “Sayın Akıncı ya özür dilesin ya da istifa etsin” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşüncelerini yansıtmadığını belirten Tanju Müezzinoğlu, “Gönlümüz, aklımız, yüreğimiz, gözbebeğimiz ve tek güvencemiz ordumuzla birliktedir… Ordumuzun başarısı, muzaffer olması, tek bir askerimizin bile ayağına taş değmemesi için duacıyız…” diye devam etti.

Tanju Müezzinoğlu, Akıncı’nın Barış Harekatı ile Barış Pınarı Harekatı ilgili açıklamalarıyla yaratmak istediği algının kabul edilemez olduğunu savunarak, “Barış Harekatı, Türk soykırımı ile Enosis’i önlemek ve adaya barışı getirmek için yapılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, Barış Pınarı Harekatı’nı coşkuyla destekliyor” ifadelerine yer verdi.