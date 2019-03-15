Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü…

Tüketiciler Derneği gün nedeniyle bugün saat 11.00’da Golden Tulip Otel’de “Konferans ve Ödül Etkinlikleri” düzenleyecek.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele sonucu “tüketici haklarını” kazandığını ifade ederek, bu hakları Tüketiciler Derneği’nin 2003’te “Tüketicileri Koruma Yasası” ile tescil ettirdiğini ve güvence altına aldığını belirtti.

Öte yandan Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Tüketici Konseyi Toplantısı bugün yapılacak.

Sayıştay Salonu’nda yer alacak toplantı saat 10.00’da başlayacak.