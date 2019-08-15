Bülbül: "Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'nin kararlılığı ölçülmeye çalışılıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'nin kararlılığının ölçülmeye çalışıldığını, bu konuda bugüne kadar herhangi bir taviz verilmediğini, geri adım atılmadığını söyledi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bülbül, Türk unsurlarının bölgede sondaj ve sismik arama faaliyetlerine devam ettiğini anımsattı.

Bülbül, "Burada sondajların neticesi ne olursa olsun, Türkiye hükümranlık haklarından ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarından asla ve asla taviz vermeyeceğini ifade etmektedir. Bu önemli bir kararlılıktır. Belki yüz yılımızı etkileyecek çok önemli kaynakların bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında Türkiye, 'Burası sadece ve sadece bana aittir' gibi bir anlayışa sahip değil. Türkiye diyor ki, 'Bu denklemin içerisinde Türkiye olmadan hiçbir şeye kavuşamazsınız. Hiçbir anlaşma uygulanabilme kabiliyetine kavuşamaz' diyor. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu, uluslararası hukuka uygun, karşılıklı hak ve menfaatlere saygı duyan ve bunları gözeten bir anlayış içerisinde Doğu Akdeniz havzasında yapılabilecek bütün çalışmalarda Türkiye olumlu katkısını sunacaktır. Fakat yok sayan bir anlayış söz konusuysa Türkiye tabii ki, şu anda olduğu gibi 'Ben buradayım' diyecektir" değerlendirmesinde bulundu.