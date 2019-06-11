Büsküvütçü: "Polis teşkilatının güçlendirilmesi zaruri"

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, polis teşkilatının güçlendirilmesinin zaruri olduğunu söyledi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, “son dönemde artan asayiş olayları ve polis teşkilatının bu hadiseler karşısında yetersiz kalmasını üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini” belirterek, polis teşkilatının geldiği noktanın vicdanları yaralar halde olduğunu kaydetti.

Büsküvütçü,”hakkında bir çok iddia olan bir başmüfettişin adli şube amiri olarak taandığını” iddia ederek bunu eleştiren Büsküvütçü, “Bu atama, birçok yeni şaibeyi de beraberinde getirmektedir” iddiasında bulundu.

Özellikle kuyumcu soygunu sonrası Polis Genel Müdürü ile ilgili olarak basında yer alan iddiaların da oldukça düşündürücü olduğuna işaret eden Büsküvütçü, polis teşkilatının yeniden yapılandırılarak, ihtiyaç duyulan takviyelerin yapılması için ivedi adımların atılması gerektiğiniğ belirtti.