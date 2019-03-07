Çağ Sen'den mesaj

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), çalışma yaşamını düzenleyen yasaların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için gerekli daha yaptırımcı yasal önlemlerin alınması ve erkek egemen yapının yıkılmasına yönelik eğitim odaklı bilimsel projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sendika Başkanı Mehmet Davulcu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, kadınların hâlâ hayatın her alanında yoğun olarak emeklerini satarak yaşamlarını sürdürdüğünü ve kadın emekçilerin yasalar önünde eşit görülmesine karşın çalışma yaşamındaki gerçeklerin farklı olduğunu belirtti.

“ŞİDDET ÜLKE GERÇEĞİ HALİNE GELDİ”

Kadına yönelik şiddetin artık ülke gerçeği haline geldiğini dile getiren Davulcu, “İş yerinde taciz, iş yerinde mobbing, iş yerinde şiddet kadının çalışma yaşamında karşılaştığı günlük olaylar haline gelmiştir. Siyasi anlamda kadın kotası getirmiş olmak, kadına yönelik fiili kısıtlamaların ve şiddet uygulamalarının önünü kesmeye yetmez” ifadelerini kullandı.