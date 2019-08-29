Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar kabulde yaptığı konuşmada milli eğitimin önemine de dikkat çekerek, verilen mücadelenin ülke gençleri tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Bayar, ülke tarihinin gençlere anlatılmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu da ifade etti ve bugün bağımsız bir devlet içerisinde yaşamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını kaydetti.

Bayar, tarihini bilen, devletine sahip çakan gençlerin yetiştirilmesi adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da derneğin çalışmalarını takdirle takip ettiğini ve üstlendikleri misyonla önemli bir görev gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneğin misyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken, kendisini geliştirecek adımlar atması ve gençleşmesi gerektiğini de dile getiren Çavuşoğlu, “Mücahitler Derneği sadece 74 öncesi mücahitlik yapanların ya da belli bir zümrenin değil, tüm toplumun derneği olmalıdır” dedi.

Amaçlarının ülke gençlerinin bilinçli bir şekilde yetişmesi olduğunu da belirten Çavuşoğlu, TMT Mücahitler Derneği’nin Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu büyük mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak adına üstlendiği misyonu sahiplenerek, bu bayrağı taşımaya devam edeceklerini söyledi.