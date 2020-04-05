Cezaevine uyuşturucu sokma olayında 2 kişi daha tutuklandı

Polisin, Merkezi Cezaevi’ne uyuşturucu madde ve eşya sokulmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, iki kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, olayla bağlantıları tespit edilen H.Ö.(K-62) ve H.B.(E-31) tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi’nde 30 Mart’ta gardiyanlar tarafından, koğuşların damında bant ile sarılı çorap içerisine gizlenmiş yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 eroin içeren hap, 3 cep telefonu, 1 cep telefonu pili, iki cep telefonu kulaklığı ve bir cep telefonu şarj cihazı ve adaptörü, iki de cep telefonu şarj kablosu bulunmuştu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasıyla 5 kişi tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2020, 11:05