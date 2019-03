Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yarın düzenlenecek “Çorabını Gey Da Gel” etkinliğine katılarak destek vereceğini açıkladı.

EHHD açıklamasında farklılıklarıyla var olan her birey gibi Down sendromlu bireylerin de sağlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanmak, rıza ve onay hakkı, mahremiyet ve gizlilik hakkı, sağlık alanındaki yeniliklerden yararlanma hakkı gibi haklarına erişebilmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatın her alanında tüm bireylerin sahip olduğu haklardan Down sendromlu bireylerin de eşit bir biçimde yararlanabilmeleri için fırsat eşitliği temelinde resmi otoriteler tarafından düzenlemeler yapılması gerektiği, topluma düşen görevin ise bu sürecin takipçisi olmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Çorabını Gey Da Gel” etkinliğine destek verecek olan Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak, Down sendromlu bireylere fırsat eşitliği yaratılması konusunda sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşların takipçisi, yapılacak olumlu icraatların da destekçisi olacağımızı belirtiriz” denildi.