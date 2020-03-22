Covid 19'u önlemek için

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- 22 Mart 2020 Pazar 10:51
- Kıbrıs Genç Tv
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SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
GÜLNUR ECZANESİ
Tel: 03922236630
Lefkoşa
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Tel: 2254 500
Lefkoşa
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
Tel: 03922271457
Lefkoşa
REHBER ECZANESİ
Tel: 05488420323
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Girne
GİRNE ECZANESİ
Tel: 03928151447
Girne
RIZKI II ECZANESİ
Tel: 03928245606
Gazimağusa
TARABYA ECZANESİ
Tel: 03923651607
Gazimağusa
AYBENK ECZANESİ
Tel: 03923651011
Gazimağusa
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Tel: 03923655518
Güzelyurt
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Tel: 03927141222
Güzelyurt
FAİKA COŞKUN ECZANESİ
Tel: 03927141388
İskele
NALAN ECZANESİ
Tel: 03923714006
Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Tel: 03922323500
Alt Mesarya
KINAY ECZANESİ
Tel: 03923777070
Karpaz
SAKINER ECZANESİ
Tel: 03923744356
Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338325742
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578
Lefke
NANE LİMON ECZANESİ
Tel: 03927277470