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“Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışma yayınlandı

“Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışma yayınlandı
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Kıbrıs üniversitelerinde yirmi yılı aşkın süre görev yapan Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu’nun, “Ekonomik Düşünce Tarihi’nde Kısa Bir Gezinti” isimli çalışması yayımlandı.

Alaşiya Yayınları tarafından kitaplaştırılan çalışmada, ekonomik doktrinler tarihi, anlaşılır ve kısa bir özet şeklinde kaleme alınarak okurlara sunuldu.

4 bölümden oluşan 173 sayfalık kitap, başta ekonomi öğrencileri olmak üzere ekonomiye ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir sadelikte hazırlandı.

Prof. Dr. Yörükoğlu’nun kaleme aldığı kitap, 18. yüzyıl sonlarında ekonominin bir disiplin olarak nasıl ortaya çıktığını anlatıyor.

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