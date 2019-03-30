Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), elektrik tarifelerini eleştirerek, enerji maliyetlerini düşürebilmek için tek çarenin acil olarak Türkiye’den kablo ile elektrik ve boru hattı ile doğalgaz getirmek olduğunu belirtti.

İŞAD yaptığı yazılı açıklamada, “Böylece elektriği kendimiz ucuza üretip kullanabiliriz hatta satabiliriz” ifadesini kullandı.

Standart tarifeye gelen zammın yüzde 21+KDV yani toplamda yüzde 24.5 olduğunu savunan İŞAD, ham standart tarifeye hem de üçlü tarifeye zam yapan Kıb-Tek’in ancak standart tarifeye zam yapmaması halinde 3’lü tarifeyi seçenek olarak sunabileceğini ve anlaşılır olabileceğini ileri sürdü.

“Fakat şimdi her tarifeye zam yaparak halkın seçeneklerini bitirdi” diyen İŞAD, “3’lü tarife iş ve aile yaşantısına uygun olmadığı için aslında bu yapılan indirim değil gizli zamdır. Halka tasarruf öneren Kıb-Tek kendisi her türlü konuda savurgan davranmaktadır” dedi.