Emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek izinsiz ateş yaktı

Alayköy’de C.O.’nun (E-67) kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla dün gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek izinsiz ateş yaktığı tespit edildi.

Yakılan ateşin rüzgarın etkisi ile yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisine yayılması sonucu arazi içerisindeki kuru otlar ile 4 rulo balya tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.