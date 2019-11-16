KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 65 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 65 Kg/M², Sipahi 36 Kg/M², Tatlısu 26 Kg/M², Dipkarpaz 23 Kg/M², Yenierenköy 19 Kg/M², Mallıdağ, Esentepe 18 Kg/M², Serdarlı 17 Kg/M², Alevkaya, Kantara 16 Kg/M², Lefke 15 Kg/M², Kırıkkale 10 Kg/M²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 9 kg/m² arası yağış kaydedildi.