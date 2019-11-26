Ercan'dan fazla parayla çıkmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda H.Ş.Ç. (E-60), tasarrufunda 10 bin euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 25 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Ercan Havalimanı’nda İ.P. de (E-36), 14 bin 500 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.