Ercan’da sahte pasaporttan 1 tutuklu

Ercan Havaalanı’nda “sahte belge düzenleme, sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini” suçundan bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

27 yaşındaki R.A.’nın akşam saat1:30 sıralarında bir başkası adına düzenlenmiş olan ve üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte pasaportu İngiltere’ye gitmek maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edildi.

Polis R.A.’nın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.