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Erenköy şehitleri için mevlit okutulacak

Erenköy şehitleri için mevlit okutulacak

Erenköy’de 1964 yılında Rum saldırılarına karşı gösterilen direnişte şehit düşenler ve gazi olup daha sonra yaşamını yitirenler için, 9 Ağustos Cuma günü camilerde mevlit okutulacak.
Mevlitler, Erenköy Mücahitler Derneği’nin talebiyle Din İşleri Başkanlığı tarafından, Lefkoşa’da Ebubekir ve Şehitler Camilerinde, diğer ilçelerde de merkez camilerinde öğle namazından önce okutulacak.

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