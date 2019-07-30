Erenköy şehitleri için mevlit okutulacak

Erenköy’de 1964 yılında Rum saldırılarına karşı gösterilen direnişte şehit düşenler ve gazi olup daha sonra yaşamını yitirenler için, 9 Ağustos Cuma günü camilerde mevlit okutulacak.

Mevlitler, Erenköy Mücahitler Derneği’nin talebiyle Din İşleri Başkanlığı tarafından, Lefkoşa’da Ebubekir ve Şehitler Camilerinde, diğer ilçelerde de merkez camilerinde öğle namazından önce okutulacak.