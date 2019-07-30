Erenköy’de 1964 yılında Rum saldırılarına karşı gösterilen direnişte şehit düşenler ve gazi olup daha sonra yaşamını yitirenler için, 9 Ağustos Cuma günü camilerde mevlit okutulacak.
Mevlitler, Erenköy Mücahitler Derneği’nin talebiyle Din İşleri Başkanlığı tarafından, Lefkoşa’da Ebubekir ve Şehitler Camilerinde, diğer ilçelerde de merkez camilerinde öğle namazından önce okutulacak.
Erenköy şehitleri için mevlit okutulacak
Erenköy’de 1964 yılında Rum saldırılarına karşı gösterilen direnişte şehit düşenler ve gazi olup daha sonra yaşamını yitirenler için, 9 Ağustos Cuma günü camilerde mevlit okutulacak.
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