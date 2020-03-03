Eşini yumrukladı, serbest bırakıldı

Haspolat’ta Salman Karışık, sürekli alkol almasından dolayı kendisine tepki gösteren eşini yumrukladı. Tutuklanan zanlı mahkemede serbest bırakıldı.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.