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Fiziksel Aktivite Derneği’nden ziyaret

Fiziksel Aktivite Derneği’nden ziyaret
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Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği’nden bir heyet, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’nin El Ele Çocuk Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezdeki çocuklara çeşitli egzersizler yaptırdı. 

LTB açıklamasına göre, Dernek As Başkanı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Güçhan Topçu ve dernek gönüllüsü Uzman Fizyoterapist Yazgı Şentürk tarafından yaptırılan egzersizler sayesinde çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin artırılması amaçlandı. 

Dernek yetkilileri ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve kayıtları devam eden “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonuna kayıt yaptırarak LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne destek oldu.

Topçu bu çalışmanın haftada bir tekrarlanacağını da belirtti.

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