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GAÜ, Filistin Al-Rawdah Technical Community College ile işbirliği anlaşması imzaladı

GAÜ, Filistin Al-Rawdah Technical Community College ile işbirliği anlaşması imzaladı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Filistin Al-Rawdah Technical Community College ile işbirliği anlaşması imzaladı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Ortadoğu ziyaretinde, Filistin Al-Rawdah Technical Community College yetkilileriyle işbirliği anlaşmasına imza attı. 

Akpınar yaptığı açıklamada, 1942 yılında kurulmuş olan Al-Rawdah Technical Community College’in öğrencilerinin, eğitimlerinin 2’nci yılından sonra 3 ve 4’üncü yıllarını, GAÜ’nün Kıbrıs yerleşkesinde tamamlayabileceklerini söyledi.

Anlaşmaya Al-Rawdah Technical Community College adına imza koyan Dr. Dana S. R. Abdulhadi ise, yüksek öğretimdeki açılımın Filistin halkı için çok büyük bir önem arz ettiğini belirtti.

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