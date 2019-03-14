Gazimağusa’nın Çanakkale Bölgesine 100 çam fidanı dikildi

Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin işbirliğinde Tıp Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla bugün Gazimağusa’nın Çanakkale Bölgesi’inde 100 çam fidanı dikildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tıp fakültesi öğrencilerinin ve bazı öğretim üyelerinin de katılımıyla Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlanan çam ağaçları Döveç Düğün salonunun arkasındaki belediyeye ait bölgeye dikildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, Gazimağusa genelinde ağaçlandırma çalışmalarının yanında sivil toplum örgütleri ve sivil toplumla birlikte de etkinlikler yaptıklarını, Tıp Bayramı’nın 100. Yılının kutlandığı önemli bir günde tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte diktikleri fidanların ileride Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Ormanına dönüşeceğini söyledi.

Başkan arter tüm sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramını” kutlayarak başarılı çalışmalar diledi.