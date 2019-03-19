Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 55’nci yıldönümü ve bu direnişlerde şehit düşenler bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 55.’nci yıldönümü nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı Önü’nde düzenlendi.

Buradaki tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Tören,1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gaziveren Anaokulu Öğretmeni Besime Güzel, Gaziveren Direnişi’nin tarihe altın harflerle yazılmış bir yiğitlik destanı olduğunu belirterek, bugün rahat ve huzur içerisinde özgürce yaşamayı şehitlere borçlu olduğumuzu söyledi.

Tören şiirler okunmasıyla devam etti.

Törende son olarak Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre söz aldı.

Töre, şehitlerin bize emaneti vatan topraklarında kendi devletimiz olduğunu ve özgürlük, güven, huzur içerisinde yaşadığımızı kaydederek, şehitlerini unutan bir halkın bağımsızlığını koruyamayacağını vurguladı.

Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için Türklere saldırıya geçtiğini ve Enosis hayalleri uğruna adayı ikiye böldüğünü belirten Töre,1963-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Töre, KKTC’nin anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğine dikkati çekerek, şehitlerin, gazilerin, kahraman Mehmetçikle mücahidin hediyesi KKTC’nin ilelebet yaşatılacağını söyledi.

Töre’nin konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi.

ÇAMLIKÖY

Gün nedeniyle ikinci tören Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü Önü’nde düzenledi.

Buradaki tören, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı ve ardından 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Meltem Köksallar, 19 Mart tarihinin Kıbrıs Türk ulusal mücadele tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir gün olduğuna işaret ederek, sınırlı imkanlarla verilen bu mücadelenin, Kıbrıs Türkü’nün şartlar ne olursa olsun bağımsızlık ve egemenlikten vazgeçmeyeceğinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Buradaki tören şiirler okunmasıyla sona erdi.