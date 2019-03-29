:Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu pazar günü Geçitköy’de off-road gezisi düzenleyecek.

Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ve ile komisyon yetkilileri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde basın toplantısı düzenledi.

BUNDAK

Kuzey Kıbrıs Off-Road Başkanı Coşkun Bundak, Geçitköy Barajı civarına yapılacak gezi için saat 09.30’da Lefkoşa Lemar’dan hereket edilecek. Geçitköy’deki molanın ardından off-road etabının geçileceğini, kahvehanenin arkasından tepelere ve devamında baraj bölgesinden geçilerek Koruçam’daki piknikle devam edeceğini ifade etti.

Bundak ayrıca dernek yönetim kurulu toplantısı sonrası yapılan fikstür değişiklikleriyle ilgili bilgi verdi.

ZET Karting Organizasyon Alanı’nda 27 Nisan için planlanan yarışın 21 Nisan’a alındığını belirten Bundak, yine Temmuz ayında yapılması planlanan Plümer yarışının 24 Kasım’a kaydırıldığını ve Temmuz ayında tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek başka bir yarış planladıklarını ifade etti.

Bundak, 2019 yılını yarışlardan çok gezi ve doğa oyunları şeklinde geçirmek istediklerini belirtti. Bundak, 2019 yılı içinde 3 yarış planlandığını, avcılar ve balıkçılar da dahil, tüm doğa severleri dernek çatısı altında birleştirmeye çalışacaklarını vurguladı.

Doğadaki tüm mücadeleyi kucakladıklarını anlatan Bundak, Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği’nin organizasyonları içerisinde bir de Karpaz gezisi düşünüldüğünü kaydetti. Bundak, SOS Çocuk Köyü’nde ikamet eden çocukları bir gün misafir edip Taşkent Piknik Alanında off-road araçlarla bir gün geçirmelerini sağlamak istediklerini ve bunun tarihinin de önümüzdeki günlerde belirleneceğini aktardı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun süregelen desteğinin devam edeceğini belirten Bundak, yarış organizasyonları için Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu hakem heyetlerinden de destek alacaklarını ifade etti.

Bundak bir soru üzerine, geziye yaklaşık 30 aracın katılımının beklendiğini, gezi öncesi Lemar bölgesinde araç lastiklerinin kontrol edileceğini ve zorlu parkurda gerekli lastikleri olmayan araçların geziye dahil edilmeyeceğini söyledi.

Rum kesiminden veya yurtdışından da bu tür organizasyonlara katılmak isteyenlere açık olduklarını belirten Bundak, Rum kesiminden etkinliğe katılmak isteyenlerin araçlarıyla ilgili sorunları giderdikten sonra onların da KKTC’deki organizasyonlara katılabileceklerini kaydetti.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da komisyon olarak gençlerin heyecanı başka yerlerde, yollarda veya maddelerde aramamalarının önemine işaret ederek, motor sporlarına destek verdiklerini, yapılan tüm yarışlar ve organizasyonlarda bağımlılıkla mücadeleyi ön plana çıkararak, bundan önemli geri dönüşler aldıklarını söyledi.

İki yıldır yoğun bir yarış programı yaşanmasına rağmen, kimsenin burnunun kanamadığını kaydeden Karaokçu, amatör kurumların bu şekilde profesyonellik içerisinde çalışmasını takdir ederek, buna destek sağlamanın komisyonun amaç ve hedefleri içerisinde yer aldığını belirtti.

Karaokçu, bu yılki gezilerde uyuşturucuyla mücadele farkındalık broşür ve posterlerinin de yer alacağını belirterek, Kuzey Kıbrıs Off-Road Derneği ile birlikte ekip çalışmaları da yapılacağını ve birlikte daha iyiye gidileceğine inandığını kaydetti.