Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,kadınlar gününde mesaj yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin kadınların sahip olduğu özgürlük, üretim ve yönetimdeki yeri olduğunu kaydetti.



Nidai Güngördü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki sorumluluk ve etkinliklerinin her geçen gün arttığına işaret etti.



Güngördü, “Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir” dedi.