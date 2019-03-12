Girne Düşünce Derneği’nin düzenlediği “Girne Sohbetleri” toplantılarının ilk konuğu Kızılyürek oldu

Yeni kurulan Girne Düşünce Derneği’nin düzenlediği “Girne Sohbetleri” toplantılarının ilk konuğu Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek oldu.

Girne Düşünce Derneği’nden yapılan açıklamaya göre “Girne Sohbetleri”nin 9 Mart’ta düzenlenen ilk toplantısında açılış konuşmasını Dernek Başkanı Ziya Tüzel yaptı.

Tüzel yeni kurulan Girne Düşünce Derneği’nin özelde Girne genelde ise tüm ülkedeki yaşanan gelişmelere farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Tüzel, derneğin aynı zamanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda farklı konuları toplumun gündemine getirmek, yanlışları ortaya koymak ve çözüm önerileri de getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Açıklamaya göre yaklaşık iki saat süren sohbet toplantısında Kızılyürek katılımcıların sorularını da yanıtladı.