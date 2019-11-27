Girne ve Yeşilyurt’ta bazı bölgerele elektrik enerjisi verilemeyecek. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Girne’nin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile 15:30 saatleri arasında uygulanacak. Yeşilyurt bölgesinde bugün, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:30 – 15:30 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek