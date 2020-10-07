Gönyeli'de uyuşturucu: 5 tutuklu

Gönyeli’de O.S.A.(E-28), I.O.N.(E-36) ve H.D.A.’nın (K-36) evinde Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen I.V.O.(E-27) Girne'de tespit edilerek polis tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.N.(E-27) tutuklandı.