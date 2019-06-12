Gümrüksüz patates ile yakalandı

Gümrüksüz patates ile yakalandı

Dün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan C.A.(E-37)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 9 koli hazır patates bulunarak emare olarak alındı. 
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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