Güney'den çalınan araçta yapılan aramada uyuşturucu çıktı

GKRY’de sakin bir şahsa ait olup çalınarak yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirilen BMW marka araçla ilgili olarak polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bahse konu araç Alayköy’de tespit edildi.

Söz konusu aracı kullanan Y.Y.Y. A.(E-33)’nın üzerinde ve araçta yapılan aramada, içerisinde bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kapaklı tüp ve içerisinde bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve aracın çalınması olayı ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen A.P(K-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.