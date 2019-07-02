Güngördü, Girne Evrensel Müzik Derneği'ni kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Evrensel Müzik Derneği Başkanı Yılmaz Taner ve yönetim kurulunu kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, belediyenin kültür ve sanat konularında yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Güngördü, yeni kurulan derneğin çalışmalarını ilgiyle takip edeceğini ve imkânlar dahilinde destek olacağını belirterek başarı diledi.

TANER: “ŞUBAT’TA ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Piyanist Yılmaz Taner ise, derneğin oluşumu hakkında bilgi vererek, dernek çatısı altında kurulan çağdaş çok sesli müzik çocuk ve yetişkin korosu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz Taner, 50’ye yakın üyesi bulunan yetişkin korosunun Şubat ayında çalışmalara başladığını ve derneğin Haziran ayında tescillendiğini söyledi.

Taner, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde 53 kişiden oluşan bir çocuk korosu kurulduğunu ve çalışmaların iki hafta önce başladığını belirterek, belediyeyle işbirliği içinde çalışmak istediklerini kaydetti.