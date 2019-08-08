Güzelyurt Belediyesi bayram süresince hizmetlerin aksamaması için tedbirler aldı

Güzelyurt Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile tedbirler aldığını, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri düzenlenerek, nöbetçi ekiplerin devreye konduğunu duyurdu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, personelle bayramlaşmanın Güzelyurt Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin katılımı ile yarın saat 12.00’de yapılacağı kaydedildi.

Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerinin tüm tatil süresince, kirliliğe meydan vermemek amacı ile devam ettirileceği, merkezde bulunan işyeri ve konutların atıklarının bayram tatili süresince normal program aksatılmadan belediye ekipleri tarafından kaldırılacağı ifade edildi.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verileceği, herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekibin tatil süresince devrede olacağı, tüm mezarlıkların bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildiği kaydedildi.

Tatil süresince mezarlıklarda görevli personelin hizmetlerin aksamadan verilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildiği ifade edildi.

Tartı Merkezi’nin bayram tatili süresince kapalı olacağı, bayram sonrası normal programa devam edeceği, tatil süresince 0542 888 8101 numaralı telefonun gelecek taleplere cevap vereceği bildirildi

SALHANE HİZMETLERİ

Belediye mezbahası bayramın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar günü kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlara 08.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Salhane 13 Ağustos Salı gününden itibaren normal programına devam edecek.

Açık Pazar bayram arifesine denk gelen 10 Ağustos Cumartesi günü açık olacak.

Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası 10 Ağustos Cumartesi ve 13 Ağustos Salı günü, Bostancı Şubesi de 13 Ağustos Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak. Kapalı Pazar ve Kalkanlı Şubesi’nde bulunan paypoint noktalarından 24 saat su yüklemesi yapılabilir.

Alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için; 0548 829 3243, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

Güzelyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı kutlandı.