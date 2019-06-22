Güzelyurt İyilik Gönüllüleri 600 bardak su dağıttı

Güzelyurt İyilik Gönüllüleri, tarihte ilginç Vakıflar listesinde yer alan “sıcak havalarda soğuk su dağıtan vakıftan” ilham alarak Güzelyurt Pazarı’nda 600 bardak su dağıttı.

Güzelyurt İyilik Gönüllüleri’nin verdiği bilgiye göre, Güzelyurt İyilik Gönüllüleri, ayrıca 50 bez çanta dağıtımı gerçekleştirerek, doğaya karşı duyarlı olunması gerektiği vurgusunu yaptılar.

İyilik Gönüllüleri, adanın dört bir yanında yapmış oldukları faaliyetlerle 448 yıldır kurulan ve bugüne miras kalan vakıfların, miraslarını yaşatmaya devam ederek, “Evkafız Biz” vurgusunu her bölgeye götürüyorlar.