Güzelyurt'ta hırsızlık





Güzelyurt’ta, Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasından 2 araç aküsü ve araç park yerinde bulunan daireye ait van araç içerisinden 500 metre harici, 350 metre ince telefon kablosu, alet çantasında muhafaza edilen muhtelif el aletleri çalındı.

5 Haziran saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada S.C.(E-34) ve İ.S.(E-38) tutuklandı.

Soprulturmada çalınan iki akünün başka bir iş yerine satıldığı da tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 15:51