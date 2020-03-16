banner22

Haftalık trafik raporu: 50 çarpışma, 21 yaralı

Haftalık trafik raporu: 50 çarpışma, 21 yaralı
banner32

9-15 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 50 adet trafik çarpışması meydana geldi.

Bu kazalardan 14’ü yaralanmayla ve 36’sı hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışma  sebepleri, süratli araç kullanmak (14), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (9), yakın takip (8) ve diğer etkenler (7) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 512,715.00 TL’dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 15

Gazimağusa:8                                                                    
Girne: 19

Güzelyurt: 4

İskele: 4

(BRT/PGM)

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Güneydeki acil durum, Rum basınında
Güneydeki acil durum, Rum basınında
  1. Güney

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿