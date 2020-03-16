Haftalık trafik raporu: 50 çarpışma, 21 yaralı

9-15 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 50 adet trafik çarpışması meydana geldi.

Bu kazalardan 14’ü yaralanmayla ve 36’sı hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 21 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışma sebepleri, süratli araç kullanmak (14), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (9), yakın takip (8) ve diğer etkenler (7) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 512,715.00 TL’dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 15

Gazimağusa:8

Girne: 19

Güzelyurt: 4

İskele: 4

(BRT/PGM)