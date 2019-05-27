Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri başladı.

20 yazar ve 40 yayınevinin yüzbinlerce kitapla katıldığı Kitap Günleri, 3 Haziran’a kadar sürecek.Kitap günlerinin açılışı Selimiye Meydanı’ndan yapıldı.

Etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı kısa konuşmada kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Böylesi önemli bir etkinliğe aracılık edenleri kutlayan Büyükelçi Başçeri, yazılı bir kitabı okumanın zevkinin ayrıcalıklı olduğuna vurgu yaptı.Daha sonra Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan bir konuşma yaptı.

Profesör Turan, kitabın bir hayat olduğunu vurguladığı konuşmasında kitabın dünü bugüne, bugünü de yarına taşıyan çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Açılışta son konuşmayı Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter yaptı.Benter konuşmasında kitap okuma alışkanlığının giderek azaldığına vurgu yaptığı konuşmasında gençleri kitap okumaya özendirmenin büyüklerin görevi olduğuna işaret etti.

Benter konuşmasında “Gençler her kitap ayrı bir dünyadır. Okudukça empati yapma yeteneğiniz gelişir ve düşünceleriniz de gelişir” dedi.Konuşmaların ardından Hala Sultan Kitap Günleri kesilen kurdele ile başlamış oldu.

Kitap Günleri çerçevesinde, edebiyat, çocuk ve gençlik, araştırma tarih, din mitolojisi, sanat tasarım, felsefe, hobi, çizgi roman, bilim, mizah, prestij kitapları, sesli kitaplar, yabancı dilde kitaplar gibi bir çok kategoride kitap okurlarla buluşuyor.

Hala Sultan Kitap Günleri kapsamında çok sayıda söyleşi ve imza günü de düzenliyor.

Söyleşi programında Gülseren Budayıcıoğlu, Ahmet Taşagil, Oğuz Karakartal, Ali Ayçil, Canan Tan, Kamuran Akdemir, Beyza Alkoç ve Serhat Yabancı gibi isimler yer alacak.

Kitap günlerinde birçok yazarın eseri Selimiye Meydanı’nda, 13.30-21.00 saatleri arasında sergilenecek.