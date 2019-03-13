Hayvan atıkları bertarafı konusu ele alındı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile biraraya geldi.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, Avrupa Birliği projesi kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde yapılması planlanan, hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili bilgi alındı.

Avrupa Birliği Destek Ofisi’nden proje sorumluları Ankica Labrovic ile Michael Docherty, AB Koordinasyon Merkezi’nden Burcu Barın, Hüseyin Hergüner ve Tuğşad Tülbentçi ile KTBB Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Merih Beydola da toplantıda hazır bulundu.