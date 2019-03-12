İskele Belediyesi bölgede yaşayan kadınlara bez çanta dağıttı

İskele Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde İskele bölgesindeki kadınlara bez çanta dağıttı.

“Daha temiz bir çevre” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik Aygün köyünden başladı.

İskele merkez olmak üzere tüm köylere bez çanta dağıttıklarını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çevreye karşı çok duyarlı olduklarını ve naylon poşet kullanımının doğaya zarar verdiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, Karpaz’da meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle belediyenin birçok etkinliğini iptal edildiğini de söyledi.Etkinlikte İskele Belediyesi’nin amblemini taşıyan 3 bin 200 adet bez çanta dağıtıldı