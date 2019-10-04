İskele Belediyesinden etkinlik

İskele Belediyesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri dün bu kapsamda Kuzucuk Köyü’ndeydi.

Açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölge Sorumlusu Ersin Nizam ile gönüllüler de eşlik etti. Yapılan ev ziyaretlerinde bilinçlendirici, farkındalık yaratıcı broşürler dağıtıldı.

BAL: “HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANIYOR”

Ortak etkinlikle ilgili açıklama yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal, İskele Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiğini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ‘hizmet gönül işidir’ prensibiyle, çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hemşire Berna Bal, İskele ve köylerinde gidilmedik ev çalınmadık kapı bırakmadıklarını belirtti.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Sorumlusu Ersin Nizam ve gönüllülerle birlikte işbirliği içerisinde olduklarını da belirten Bal, bu etkinlik sayesinde halkın meme kanseri konusunda daha da bilinçlendiğini vurguladı. Berna Bal, kendileriyle bu yıl da işbirliği yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Sorumlusu Ersin Nizam’ a da teşekkür etti.

FARKINDALIK SEMİNERİ 8 EKİM’DE

Bu yıl da “Sağlığı ErteleMEMEli!” sloganıyla etkinlikler düzenleyeceklerini açıklayan Berna Bal, o etkinliklerle ilgili de bilgi verdi.

8 Ekim Salı günü İskele AKM’de saat 10.00-11.00 arasında Temel Onkoloji Uzmanı Dr. Mine Çağlar tarafından Meme Kanseri Farkındalık Semineri verileceğini söyleyen Hemşire Bal, bu seminere herkesi davet etti. Bal, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele bölge gönüllüleriyle birlikte 25 Ekim Cuma günü ise, İskele Cuma pazarında stant açılacağını, bu stantta da Meme Kanseri konusunda farkındalık yaratacak broşürler dağıtılıp halkın bilgilendirileceğini ifade etti.