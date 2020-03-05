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İskele - Boğaz’da kanunsuz avlanan iki kişi haklarında yasal işlem

İskele - Boğaz’da kanunsuz avlanan iki kişi haklarında yasal işlem
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İskele - Boğaz’da kanunsuz avlanan iki kişi haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre,  dün saat 09:30 sıralarında, İskele - Boğaz’da polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, S.S. (E-53) ve M.A.(E-47)’nın,  adlarına kayıtlı av tüfekleri ile 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avladıkları tespit edildi. S.S ve M.A hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 13:21
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