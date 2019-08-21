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İskele Polis Müdürlüğü telefon hatları devre dışı

İskele Polis Müdürlüğü telefon hatları devre dışı

 İskele bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü mevcut hatları ile 155 polis imdat hattı devre dışı kaldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada arıza giderilinceye kadar, İskele Polis Müdürlüğüne ulaşmak isteyenlerin 0548 811 7155 çağrı numaralı hattı kullanmaları istendi.

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