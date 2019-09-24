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İskele’nin bir bölümünün yarın 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak

İskele’nin bir bölümünün yarın 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak
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 Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün yarın 6 saat elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.

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