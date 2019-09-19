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İskele’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine yarın sabah 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek

İskele’ye bağlı bazı yerleşim birimlerine yarın sabah 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah İskele şebekesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün etkileneceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 17:34
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