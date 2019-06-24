İTL, Sadıkoğlu’na teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda ikincilik ödülü kazanan İskele Ticaret Lisesi (İTL), yarışmada verdiği maddi ve manevi katkı nedeniyle İskele Belediyesi’ne teşekkür etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Okul Müdürü Abdullatif Tepe, Müdür Yardımcısı Anıl Özgürün, Proje Sorumluları Fatma Ceylan ve Ülkü Tuğutlu ile Proje Ekibinden İbrahim Göksu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Projelerine katkıda bulunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Abdullatif Tepe, İskele Ticaret Lisesi olarak bir ilke imza attıklarını, eğitimin bir parçasının da farkındalık yaratmak olduğu düşüncesinden hareket ile bu projeyi başlattıklarını söyledi.

26 proje içerisinden “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinde, “Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Çevre” projesiyle yarışmaya katılan İskele Ticaret Lisesi ikincilik ödülüne layık görülmüştü.