Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, barış dolu aydınlık yarınlar diledi.

İzcan, bayram mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirten İzcan, çözümsüzlük ve Kıbrıs sorunundaki belirsizliğin Kıbrıslı Türkleri toplumsal yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

Görüşme sürecinin bir an önce başlamasını talep eden İzzet İzcan, Birleşik Federal Kıbrıs’ın, tek gerçekçi çözüm olduğunu vurgulayarak, BM Genel sekreteri Antoni Guterres’in inisiyatif almasını istedi.