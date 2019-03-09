Kadın örgütleri Gazimağusa’da yürüyüş düzenledi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Gazimağusa’daki yürüyüş de Gazimağusa DAÜ Çemberinden başladı.

Kadın örgütü Makamer öncülüğünde düzenlenen etkinlikte günün ; kadının eşitlik-özgürlük ve hak arayışı mücadelesinin daha da yükseltildiği gün olduğuna vurgu yapıldı.

“Dünyada herşey kadının eseridir” yazılı pankart taşıyan örgütler, ” etkinliği eşitlik güçlendirir” temasıyla hareket ederek gerçekleştirdiler..

Etkinliğe, Makamer, Mağusa Kadın Eğitim Kollektifi, Bağımsızlık Yolu, Mağusa Kültür Derneği, Genç Dokunuş üyeleri, Yeniboğaziçi Kadın Derneği, Mormenekşe Kadın Derneği, Mağusa Suriçi Derneği ve DAÜ ‘den bir grup genç de katkı koydu.

Yürüyüş öncesi konuşan Makamer Başkanı Sıdıka Özdoğan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumda kabulünün sağlanmasının, kadınların örgütlü mücadeleleriyle mümkün olabileceğini belirterek, bunun İçin de kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına karşı cinsin kadınlarla ortak hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Özdoğan sosyal yaşamda, eğitimde, üretimde,siyasette, üst kademe yöneticiliğinde fırsat eşitliği sağlanmasının Devlet politikası olması gerektiğini vurgulayarak, her bölgede şiddet önleme merkezlerinin kurulup kadın sığınma evlerinin açılması gerektiğini kaydetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin ivedilikle tüm organlarıyla kadrolaştırılıp açılması taleplerini dile getiren Özdoğan, çok şey istemiyoruz diyerek ” Kadın sığınma evleri açılsın, kadın cinayetleri son bulsun, gece kulüpleri kapatılsın, insan ticaretine son verilsin, Toplumsal cinsiyet eşitliği Devlet politikası olsun, Kadın erkek eşitsizliği son bulsun” dedi.

Genç dokunuş kurucu üyesi Bedih Can Kılıç da etkinlikte bir konuşma yaparak 8 Martın geçmişini ve önemini anlattı,Kılıç, Kadının toplumdaki yerine dikkat çekmek adına ülkede yapılacak kadın etkinliklerine destek vereceklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından yürüyüş yapıldı.