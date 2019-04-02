"Kadına şiddet ve cinayet vakaları toplumsal ve hatta siyasal bir sorun"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, kadına şiddet ve cinayet vakalarının toplumsal ve hatta siyasal bir sorun olduğunu vurguladı.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Kurucu yaptığı yazılı açıklamada, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin münferit olaylar olarak değerlendirildiği sürece, her gün yeni bir kayba neden olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını ve kaygı verici noktaya ulaştığını belirten Kurucu, “Kadına şiddet ve cinayet vakaları toplumsal ve hatta siyasal bir sorundur. Meseleye bu açıdan bakmadıkça, hastalığın teşhisini doğru koymadıkça, çözüm bulmak mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Alayköy’de işlenen kadın cinayeti”ne dikkat çeken Kurucu, konunun kayıp yaşandığı zaman üzüntü belirtilecek, hakkında birkaç kelime edilecek bir mesele olmadığını, önleyici tedbirlerin alınması sağlanmadığı sürece bu tür vakaların artacağını ifade etti.

Kurucu, parlamentoda görev yapan kadın milletvekillerinin önceliğinin, şiddetin önlenmesi, şiddete karşı ağır cezaların hayata geçirilmesi için ilgili yasal eksikliklerin giderilmesini sağlayacak adımlar atılmasını zorlamak olması gerektiğini belirtti.